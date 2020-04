PS5: l'ultimo design fan made s'ispira alle forme del devkit e ai colori del DualSense

L'annuncio ufficiale del controller DualSense di PS5 con tanto di immagini ha solleticato la curiosità degli appassionati e spinto molti fan a immaginare il design della console nextgen di Sony.

Mentre alcuni ipotizzano una PS5 con design a torre come Xbox Series X, l'utente di ResetEra conosciuto come BrianCWorton ha voluto trarre ispirazione dai primi scatti ufficiali del DualSense e dalle foto leak del devkit per dare vita a una console fan made che ibrida l'insolita forma a V del kit di sviluppo all'estetica del controller PlayStation 5.

Il rendere che contraddistingue il design fan made di PS5 firmato dall'appassionato della community del forum di ResetEra riprende e riadatta la doppia colorazione in bianco e nero del DualSense per integrarvi le luci blu della Lightbar del pad della console nextgen (e del DualShock 4 di PS4). Il tutto, impreziosito dalla serigrafia in rilievo delle quattro icone PlayStation nella parte centrale della piattaforma e da tre porte USB frontali per ricaricare i controller e gli eventuali hard disk esterni "classici" (per fruire i titoli retrocompatibili delle precedenti generazioni, giochi PS4 inclusi).

Cosa ne pensate di questo design amatoriale? Fatecelo sapere con un commento, non prima però di approfondire la conoscenza dell'hardware delle specifiche di PlayStation 5 con il nostro speciale a firma di Alessio Ferraiuolo.