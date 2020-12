PS5: il design futuristico di console e accessori nel nuovo video di Sony

Con l'ultimo Hardware Trailer di PlayStation 5, Sony si focalizza sugli elementi di design che caratterizzano l'aspetto e il form factor della console di nuova generazione e i relativi accessori che ne hanno accompagnato il lancio tra il 12 e 19 novembre.

Il filmato promozionale condiviso dal colosso tecnologico giapponese, in realtà, non fornisce elementi di novità e non contiene particolari "sorprese" ma si limita a mostrare la console e gli accessori da prospettive che ne mettono in risalto il design dalle linee curve e dall'aspetto futuristico, con un approccio molto diverso da quello che ha guidato i progettisti Sony nella creazione di PlayStation 4 e PS4 PRO.

Come possiamo intuire scorrendo i 60 secondi del nuovo video di PS5, sia la console che le periferiche sono accomunate dalla medesima filosofia di design. La famiglia di dispositivi della nuova generazione di piattaforme PlayStation parte, ovviamente, dalle due versioni della console (con o senza lettore di dischi), per poi abbracciare il controller DualSense, le cuffie Pulse 3D Wireless, il Media Remote, l'HD Camera e la Postazione di Ricarica in grado di ospitare due pad alla volta.

Nel lasciarvi ai commenti, consigliamo a chi ci segue di leggere il nostro approfondimento sulle 10 cose da fare alla prima accensione di PS5, con tanti consigli e suggerimenti utili per chi ha già abbracciato la nextgen targata Sony o desidera farlo a breve.