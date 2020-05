PS5: design, interfaccia, Assistente Vocale e PS Plus Lite in un trailer fan-made

L'attesa per il reveal di PlayStation 5, che potrebbe avvenire proprio nel corso del mese di giugno, è sempre più alta e sta spingendo alcuni utenti a realizzare dei filmati nei quali si provano ad immaginare non solo le fattezze della macchina da gioco Sony, ma anche le sue funzionalità.

Parliamo dello splendido video ad opera di Giuseppe Spinelli (conosciuto anche con il nickname Snoreyn) di Let's Go Digital. Il filmato in questione inizia mostrandoci quello che potrebbe essere l'aspetto di PlayStation 5 riprendendo uno dei render più popolari delle ultime settimane, sebbene sia improbabile che Sony possa lanciare sin dal day one un modello della console e del DualSense completamente neri. Il trailer prosegue poi con un'anteprima dell'interfaccia, simile per certi versi a quella dell'attuale generazione ma con alcuni dettagli aggiuntivi e molto più fluida. Snoreyn ha anche provato ad immaginare i possibili utilizzi dell'Assistente Vocale PlayStation, il quale potrebbe interagire con l'utente informandolo di vari eventi come l'arrivo di inviti o lo sblocco dei trofei. Sicuramente interessante è anche il PlayStation Plus Lite, ovvero una versione più economica dell'abbonamento mensile che include esclusivamente la possibilità di giocare online.

Prima di lasciarvi al bellissimo trailer, vi ricordiamo che secondo gli ultimi rumor la line up di PS5 sarà incredibile.