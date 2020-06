PS5 con design personalizzabile: Dbrand svela la linea di skin adesive!

Mentre in rete continuano a tenere banco i design fan made di PS5 come il total black e le versioni ispirate a Spider-Man Miles Morales, i vertici di Dbrand si preparano all'avvento della nextgen annunciando una nuova linea di skin adesive per personalizzare il design di PS5.

La nota azienda produttrice di pellicole protettive per console, controller e accessori videoludici ha aperto una nuova sezione nel proprio sito ufficiale per offrire ai propri clienti l'opportunità di "comporre virtualmente" il set di pellicole adesive che sarà disponibile entro fine anno con il lancio di PlayStation 5.

Gli adesivi proposti da Dbrand coprono tutti i lati della piattaforma nextgen e possono essere applicati sulla scocca bianca dal design organico, sulla parte centrale nera e sulla scocca bianca del controller DualSense. Per il momento, la scelta di skin prevede una selezione relativamente nutrita di colori, pattern e decalcomanie che emulano l'aspetto della fibra di carbonio, del legno, della pietra o del metallo. I prezzi di ciascuna skin variano dai 9,95 ai 14,95 dollari.

In passato, Dbrand è stata però al centro di un acceso dibattito scatenato dalle accuse di danni alla scocca di Switch causati dalle skin che, nel marzo del 2017, hanno accompagnato l'uscita della console ibrida di Nintendo.