PS5: design e prezzo, attenzione ai pesci d'aprile!

In queste ore forum come ResetERA e bacheche online come Reddit e 4Chan si stanno popolando di topic di presunti insider pronti a svelare, ovviamente in assoluta esclusiva, il design e il prezzo finale di PlayStation 5.

La maggior parte di questi topic sono stati rapidamente chiusi, inutile dire come in tutti i casi si tratti solamente di pesci d'aprile, è veramente difficile pensare che nella giornata di oggi Sony Interactive Entertainment possa svelare dettagli così importanti senza tra l'altro una adeguata comunicazione alle spalle e con un clima non propriamente dei migliori a livello internazionale a causa dell'emergenza Coronavirus.

Prestate dunque attenzione, al momento non è previsto alcun reveal legato a PlayStation 5 per la giornata di oggi, Sony dovrebbe limitarsi ad annunciare i giochi PlayStation Plus di aprile come da calendario ma senza ulteriori sorprese.

In queste settimane abbiamo visto numerosi concept design di PS5 e anche vari insider intenti a svelare il possibile prezzo di PlayStation 5, per saperne di più in ogni caso non ci resta che attendere una presentazione ufficiale, ripetiamo non programmata per la giornata odierna.