PS5: design e schermata di avvio trapelano da un presunto video leak

Non sembra esserci pace per la console di prossima generazione targata Sony, ancora al centro di rumor e presunti leak: l'ultimo di questi, in particolare, si è fatto largo sulle pagine di Twitter.

Un utente attivo sul celebre social network con l'account "Sm1le" ha infatti pubblicato un breve video, tramite il quale condivide presunte anticipazioni in merito a PlayStation 5. Come potete verificare direttamente in calce, il cinguettio, rilanciato anche dal noto insider Tidux, offre uno scorcio su quello che potrebbe essere il design definitivo di PS5. La console viene mostrata accesa, ma l'attenzione si focalizza sullo schermo, sul quale viene mostrata, con tanto di audio, quella che potrebbe essere la schermata iniziale della nuova piattaforma gaming.



Come di consueto, ricordiamo che stiamo parlando di una presunta indiscrezione, qualificabile come rumor e priva di qualunque tipo di ufficialità. È bene dunque rammentare di interpretare questo tipo di informazioni con la dovuta cautela, in quanto potenzialmente errate. Con l'inizio del nuovo anno, del resto, si sono moltiplicate le voci di corridoio correlate alla next gen, tra brevetti relativi a possibili nuove funzionalità party di PS5 e, soprattutto, frequenti riferimenti alla fatidica data in cui Sony Interactive Entertainment terrà infine il reveal ufficiale di PS5, aprendo la strada alla prossima generazione PlayStation.