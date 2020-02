PS5: dettagli su caratteristiche hardware e retrocompatibilità dal sito ufficiale Sony

Nelle ultime ore il sito ufficiale in lingua giapponese di Sony Interactive Entertainment si è aggiornato con numerosi dettagli sulle caratteristiche tecniche e sulla retrocompatibilità dell'attesissima PlayStation 5.

Ecco di seguito le caratteristiche hardware della console che si possono leggere sul sito:

Presenza di un SSD personalizzato ed estremamente veloce

Chip personalizzato AMD

CPU: x86-64-AMD Ryzen “Zen2” con 8 core / 16 thread

GPU: AMD Radeon RDNA (Radeon DNA)

Presenza di un'unità dedicata all'elaborazione audio 3D

Output video in grado di gestire immagini con risoluzione 8K

Retrocompatibilità con l'intero catalogo PlayStation 4

Supporto agli Ultra HD Blu-ray, la cui capacità massima è di 100GB

Compatibile con PlayStation VR

Nulla di nuovo sotto il sole per quello che riguarda invece il controller di prossima generazione, il cui nome non è stato ancora ufficializzato nonostante siano in molti a chiamarlo DualShock 5. Il pad avrà grilletti meccanici in grado di fare più o meno resistenza in base a ciò che sta accadendo su schermo e feedback aptico, che dovrebbe migliorare quello che è il sistema di vibrazione del DualShock 4.



Va precisato che la presenza del supporto all'8K non implica in alcun modo che i titoli in arrivo su PlayStation 5 siano in grado di girare a tale risoluzione ed è molto probabile che sia una funzionalità dedicata esclusivamente a film e video. Non dimentichiamo che gestire un qualsiasi videogioco ad una risoluzione 8K richiederebbe un hardware incredibilmente potente ed è pressoché impossibile che le macchine di prossima generazione Sony e Microsoft possano arrivare a tanto.

In attesa di scoprire maggiori dettagli sulle potenzialità della console e, perché no, saperne di più sul promettente SSD, vi ricordiamo che sul sito ufficiale Sony è possibile iscriversi alla newsletter per scoprire le prossime novità su PlayStation 5. Non si hanno purtroppo informazioni su quello che sarà l'evento di presentazioni della console e gli ultimi leak sostengono che l'apertura dei preorder di PS5 avverrà il prossimo marzo: sarà quello il mese in cui assisteremo al reveal della console?