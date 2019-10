PS5: dettagli su design, batteria, peso e dimensioni del nuovo DualShock

Il nuovo controller di PlayStation 5 integrerà come sappiamo due interessanti novità, ovvero i grilletti adattivi ed il feedback aptico che andrà a sostituire la classica vibrazione con effetto rumble. Mark Cerny e Toshi Aoki di Sony hanno svelato anche altre informazioni sul DualShock 5, senza però scendere troppo nel dettaglio.

Nell'articolo di Wired viene specificato come al momento il controller non abbia ancora un nome, dunque DualShock 5 non è da ritenersi una nomenclatura ufficiale. Anche il design non è ancora definitivo ma viene reso noto che "il modello attuale è molto simile al DualShock di PS4", tra le nuove caratteristiche Cerny e Aoki citano uno speaker migliorato, la presenza di un connettore USB Type-C per la ricarica e il collegamento alla console, nonchè una batteria "ad ampia capacità", non sono stati però forniti dati precisi a riguardo.

E per quanto riguarda peso e dimensioni? In linea generale Wired parla di un controller leggermente più pesante rispetto al DualShock 4 mentre Toshi Aoki corregge questa affermazione precisamente che il nuovo joypad sarà comunque più leggero rispetto al controller Xbox (con batterie inserite).

Nessuna citazione al famigerato schermo LCD/OLED apparso in alcuni render e prototipi diffusi nei mesi scorsi anche da testate e insider autorevoli, non è chiaro se il display non sarà presente o se Sony abbia scelto di mantenere per ora il segreto su questa caratteristica.

Anche il costo del controller non è stato reso noto, probabilmente per vedere il DualShock 5 in azione dovremo attendere aprile 2020, secondo alcuni rumor è questo il mese scelto da Sony per presentare PlayStation 5 al grande pubblico.