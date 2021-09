PS5: il Dev Kit a forma di V spacciato per un forno pizza su eBay

Ad agosto c'è chi ha provato a vendere il Dev Kit di PS5 su eBay ma con scarsi risultati dal momento che il celebre sito di aste ha rimosso l'inserzione poiché relativa ad un articolo che non può essere commercializzato. Il possessore del Dev Kit a forma di V si è ingegnato ed ha trovato un modo per aggirare il regolamento della piattaforma.

Il Dev Kit di PlayStation 5 è tornato in vendita con il nome di PizzaStation, spacciato nelle foto e nella descrizione per un vero e proprio forno per cuocere la pizza. Non ci credete? Ecco che l'inserto a V ospita una bella fetta di pizza surgelata ed è presente anche una spatola con il logo PlayStation per rendere il tutto più credibile.

La tecnica ha funzionato? Al momento il prodotto risulta venduto ma il modder Lance McDonald sottolinea come in realtà potrebbe trattarsi di un errore e c'è chi ipotizza che la vendita sia stata nuovamente interrotta, in ogni caso non ci sono certezze in merito.

Su eBay ci sono tanti Dev Kit di vecchie console in vendita ma il kit di sviluppo di PS5 rientra tra gli oggetti vietati apparentemente a causa di specifiche direttive da parte di Sony Corporation.