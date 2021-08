PS5: i Dev Kit a forma di V in vendita su eBay ma subito rimossi

Nelle scorse ore su eBay hanno fatto capolino due aste per altrettanti Dev Kit di PlayStation 5. Il kit di sviluppo di Sony è diventato celebre tanto quanto la console stessa grazie alla sua caratteristica forma a V che abbiamo visto in numerosi rendering e foto dal vivo.

I du esemplari (codice DFI-D1000AA, DFI-T1000AA) sono stati messi in vendita su eBay raggiungendo rapidamente cifre superiori ai 2.500 dollari, le due aste però sono state chiuse dalla piattaforma senza una comunicazione riguardo i motivi della rimozione di questi due articoli.

Le discussioni sui Dev Kit di PlayStation 5 hanno tenuto banco per mesi prima del lancio della console, si tratta di kit di sviluppo consegnati ai developer per lavorare sui giochi, spesso in formato prototipo con caratteristiche soggette a cambiamenti e ben lontane poi dalle specifiche reali dell'hardware.

Non sappiamo al momento se Sony abbia provato a bloccare la vendita dei due Dev Kit anche se questa ipotesi appare poco probabile dal momento che si tratta di un tipo di articolo la cui vendita è permessa su eBay, ovviamente se di lecita provenienza. Chissà che le due aste non possano tornare online in futuro, per il momento le offerte sono state bloccate e gli id identificati dei prodotti rimossi definitivamente dal dabase.