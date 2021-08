PS5, DF testa il nuovo modello: prestazioni ingame invariate, dubbi sul dissipatore

Dopo l'ormai celebre video analisi di Austin Evans sul nuovo modello di PS5, anche per il team di Digital Foundry è giunta l'ora di esporre i risultati dei test condotti sulla nuova revisione hardware della console nextgen di Sony.

Il team di DF si è focalizzato sulle possibili differenze prestazionali con tra le nuove PS5 e il modello di lancio, senza cioè prevedere delle analisi sulle temperature ma solo delle comparative sulle performance ingame in condizioni di stress test come quelle offerte, indirettamente, da Control in Ray Tracing.

Partendo dalle analisi di Evans, anche i ragazzi di Digital Foundry sottolineano l'importante differenza rappresentata dalla doppia modifica apportata da Sony nel numero di alette della ventola e, soprattutto, nel dissipatore. I test svolti da DF che, come sottolineato in precedenza, hanno riguardato solo le prestazioni ingame, non hanno evidenziato delle differenze tra le console di lancio e le nuove revisioni hardware di PS5 modello CFI-1102A. La rumorosità del sistema è rimasta sostanzialmente invariata, come pure i valori sull'assorbimento di potenza della macchina (sarebbe stato strano altrimenti, vista l'assenza di modifiche al chip, alle memorie o alla scheda madre).

Nelle ore trascorse da DF sottoponendo il nuovo modello di PS5 agli stress test ingame con Control in Ray Tracing, quindi, le importanti modifiche apportate al sistema di dissipazione della console non hanno inficiato sul gameplay e sulla rumorosità: non è chiaro se la nuova ventola abbia operato a un regime di rotazioni più elevato, ma di certo ha garantito il medesimo livello di silenziosità apprezzato dai possessori del modello di lancio.

L'analisi di Digital Foundry, come precisato, non fornisce dei valori sulle temperature di esercizio, da qui la mancanza di chiarimenti sull'efficienza del nuovo dissipatore nella gestione termica e nella capacità di convogliare l'aria calda all'esterno della macchina. A tal riguardo, DF si limita a precisare che dei 300 grammi di peso rimosso dalla console, ben 277g derivano dal passaggio a un nuovo dissipatore: il nuovo dispositivo di raffreddamento presenta meno heatpipe in rame (che passano da sei a quattro) e una superficie dissipante in alluminio visibilmente inferiore rispetto al modello di lancio (l'alluminio, ricorda DF, ha solo il 60% della conduttività termica del rame).

Incuriositi da queste modifiche e dall'apparente assenza di differenze prestazionali (in ambito gaming) tra il modello day one e il redesign di PS5 studiato per ridurne i costi di produzione, i giornalisti di Digital Foundry hanno chiesto un chiarimento a Sony ma non hanno ancora ricevuto risposta. I test condotti dal noto team di "analisti tecnoludici", quindi, non possono dirsi conclusivi, sia in funzione delle mancate rilevazioni delle temperature d'esercizio (il parametro utilizzato da Austin Evans per definire 'scadente' il nuovo modello di PS5), sia per via del mancato commento dei progettisti di Sony.