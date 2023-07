PS5 e Diablo 4 guidano le classifiche dei più venduti a giugno in Europa

Sono da poco state pubblicate in Europa le classifiche di vendita di giugno 2023 relative all'harwdare e al software. Scopriamo quali sono le console, i giochi e gli accessori più venduti delle ultime settimane.

Come evidenziato da Gamesindustry.biz, giugno è stato il mese di Sony. Pare infatti che sia stato registrato un picco di vendite di PlayStation 5 in territorio europeo, accompagnato anche da un aumento notevole della vendita degli accessori: non a caso, il gadget più venduto è proprio il DualSense di PS5, seguito dal controller Xbox.

Ecco invece tutti i dettagli sui giochi più venduti in Europa a giugno:

Diablo 4 (Activision Blizzard) Final Fantasy 16 (Square Enix) FIFA 23 (Electronic Arts) The Legend of Zelda Tears of the Kingdom (Nintendo) Grand Theft Auto 5 (Rockstar) F1 23 (Electronic Arts) Hogwarts Legacy (Warner Bros) Red Dead Redemption 2 (Rockstar Games) Street Fighter 6 (Capcom) Call of Duty: Modern Warfare 2 (Activision Blizzard)

Occorre precisare come sempre che i prodotti Nintendo - in questo caso il solo The Legend of Zelda Tears of the Kingdom - occupano una data posizione in classifica tenendo in considerazione esclusivamente la vendita di unità fisiche, dal momento che l'azienda nipponica non comunica i dati di vendita relativi al mercato digitale.

A tal proposito, vi ricordiamo che Zelda Tears of the Kingdom è ad oggi il gioco che ha venduto di più in Europa nel 2023.