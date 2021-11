PS5 sarà più difficile da trovare, Sony riduce la produzione e taglia un milione di pezzi?

A un anno dal lancio è ancora difficile riuscire a reperire una console PlayStation 5 e la situazione non sembra destinata a migliorare nei prossimi mesi con Sony intenzionata a tagliare la produzione di circa un milione di unità per questo anno fiscale.

Un nuovo report di Bloomberg afferma di aver ricevuto informazioni da varie fonti vicine a Sony, probabilmente impiegate nella catena produttiva. Inizialmente la compagnia aveva programmato di produrre circa 16 milioni di pezzi entro il 31 marzo 2022 ma le cose probabilmente non andranno così e ora si parla di un taglio di un milione di unità con una produzione stimata in 15 milioni di console.

Le unità da inviare ai rivenditori per la holiday season sembrano essere già pronte e in rampa di lancio per la distribuzione, il taglio alla produzione si farà probabilmente sentire nella prima metà dell'anno prossimo, quando Sony potrà contare su un milione di PS5 e PS5 Digital in meno da poter distribuire ai retailer in tutto il mondo.

Sony ha venduto al 30 settembre 10.1 milioni di PS5, l'obiettivo è quello superare i numeri di PS4 (14.8 milioni di console distribuite da novembre 2013 a marzo 2014) entro la fine dell'anno fiscale, un traguardo possibile ma non così semplice, reso difficoltoso proprio dalla mancanza di componenti, una problematica che impedisce alla catena produttiva di viaggiare a pieno regime.