PS5 Digital da 2TB a prezzo altissimo presso rivenditore tedesco: pagina rimossa

Piuttosto a sorpresa, nelle ultime ore, il portale statunitense di PlayStation ha aperto le pre-registrazioni ai preordini di PS5, confermando che le scorte di console disponibili saranno limitate.

Nell'attesa di aggiornamenti in merito per quanto riguarda il territorio europeo, nel database ha fatto la sua temporanea comparsa una pagina alquanto insolita. Nei database del rivenditore tedesco otto.de si segnalava infatti una PlayStation 5 Digital Edition con memoria di 2 TB, con un prezzo di lancio corrispondente a 974,79 euro. Nel giro di poco tempo, la pagina è stata rimossa e nel momento in cui scriviamo non risulta più raggiungibile.

Al momento, il prezzo di PlayStation 5, come noto, non è ancora stato ufficializzato, così come non sono giunte conferme per una versione da 2 TB per la versione only digital della console next gen. Più che di un leak, in questo caso sembra possibile parlare di un semplice errore da parte del rivenditore. Sono infatti molti i retailer che hanno attive pagine dedicate a PS5 riportanti informazioni e prezzi dalla natura placeholder. In assenza di informazioni ufficiali, non sorprende tuttavia che l'avvistamento abbia rapidamente attirato l'attenzione di diversi osservatori.



In attesa di novità, ricordiamo che PlayStation figura tra i publisher confermati all'Opening Night Live di giovedì 27 agosto, al pari di Xbox Game Studios.