PS5 Digital Edition: nuove scorte in vendita il 30 novembre da GameStop

Volete acquistare una PlayStation 5 ma, a causa della cronica mancanza di unità, non ancora siete riusciti a trovarne una? Allora probabilmente vi interesserà sapere che nella giornata di mercoledì 30 novembre GameStop metterà a disposizione per l'acquisto nuove scorte dell'ambita console di nuova generazione di casa Sony.

GameStop invita tutti i giocatori interessati a sintonizzarsi sul canale Twitch della GS TV a partire dalle ore 15 di mercoledì 30 novembre. Durante la trasmissione, che vedrà per protagonista Just Dance 2023, i conduttori mostreranno la procedura da seguire e il link al quale dirigersi per acquistare una PlayStation 5 Digital Edition in bundle con altri prodotti non meglio specificati dai canali ufficiali del rivenditore. Dopo che sarà avvenuta la comunicazione, avrete poco tempo per acquistare la console, dal momento che solitamente le scorte sono limitate e si esauriscono in poco tempo. Preparate la carta di credito, seguite la live fin dall'inizio, armatevi di pazienza e siate veloci.

Per dovere di chiarezza ci teniamo a ribadire che verrà messo in vendita un bundle comprendente la console e altri prodotti (accessori o giochi, non è ancora chiaro quali), dunque per acquistarlo dovrete spendere una somma sicuramente superiore al prezzo di listino di PlayStation 5 Digital Edition, che attualmente ammonta a 449,99 euro. Appuntamento dunque alle 15:00 di mercoledì 30 novembre su GS TV: siete stati avvisati!