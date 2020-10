PS5: Digital Foundry non ha ancora provato la console Sony

Digital Foundry ha tenuto una diretta nelle scorse ore per festeggiare il traguardo del milione di iscritti al canale YouTube, durante la live si è parlato di molti argomenti, non ultimo il video teardown di PlayStation 5 che ha catalizzato l'attenzione del web nelle scorse ore.

A seguito delle numerose richieste del pubblico, i tecnici di Digital Foundry hanno dovuto chiarire il fatto di non aver ancora messo le mani su PlayStation 5: "non abbiamo ancora avuto modo di provare direttamente PS5 ma abbiamo parlato con tanti sviluppatori. Credo che i giocatori resteranno sorpresi, ho sentito cose molto positive a riguardo."

La redazione della celebre testata non si è sbilanciata e non ha specificato quali siano queste "cose molto positive" a cui si è accennato durante la live. Sempre durante la stessa trasmissione Digital Foundry ha affermato di essere a conoscenza di un gioco 8K 60fps per Xbox Series X ma anche in questo caso non è possibile saperne di più.

Il video teardown di PlayStation 5 ha superato quota quattro milioni di visualizzazioni su YouTube in meno di 24 ore con più di 300.000 like, senza considerare i numeri generati su Instagram e Facebook, a testimonianza dell'alto livello di hype che circonda ogni mossa di Sony.