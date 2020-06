PS5: Digital Foundry prevede la differenza di prezzo tra le due versioni

Come ormai ben saprete, PlayStation 5 arriverà sul mercato entro l'anno in due diverse versioni: quella con lettore ottico e quella esclusivamente digitale. Sebbene non si conosca ancora il prezzo delle due console, Digital Foundry ha provato ad immaginare quanto potrebbe essere consistente la differenza tra queste edizioni.

Gli esperti di tecnologia hanno infatti pensato alle caratteristiche tecniche delle due versioni di PlayStation 5 per comprendere quale potrebbe essere lo scarto di prezzo che le contraddistinguerà e che, in molti casi, potrebbe fare la differenza per gli utenti al momento dell'acquisto. Secondo Digital Foundry, la versione all digital di PS5 costerà circa 50 dollari in meno del modello dotato di lettore disco. La cifra pensata dal portale si basa su svariati fattori e non solo sul costo di un lettore Blu-Ray UHD, il cui costo per Sony dovrebbe aggirarsi sui 20 dollari, ma anche sui vantaggi che l'azienda ne trarrebbe nel momento in cui gli utenti dovranno necessariamente fare acquisti sul PlayStation Store.

Si tratta ovviamente di speculazioni ed è difficile al momento avere delle certezze sull'argomento. Per scoprire di più bisognerà attendere un eventuale annuncio da parte di Sony sul prezzo di lancio di PlayStation 5, il quale difficilmente arriverà prima della fine dell'estate.

