PS5 e Digital da GameStopZing il 12 agosto, console disponibili ora solo online

Nuovo drop di PS5 a sorpresa da GameStopZing nella mattinata di giovedì 12 agosto: PlayStation 5 e PlayStation 5 Digital Edition sono disponibili per l'acquisto online, solamente pochi pezzi disponibili per i più veloci.

Nel momento in cui scriviamo è possibile acquistare PS5 e PS5 Digital in versione liscia o in bundle con giochi e accessori, tutte le versioni sono disponibili per l'acquisto online, oltre a PlayStation 5 Digital e Standard sono presenti anche dei bundle personalizzati. Promozione valida online fino ad esaurimento delle scorte disponibili, massimo un pezzo per cliente, tutti i doppi ordini verranno cancellati automaticamente dal sistema.

Potete comporre il vostro bundle mettendo nel carrello la console due giochi e tre accessori a scelta tra il controller DualSense (nei colori bianco, rosso e Midnight Black), la telecamera HD, Headset (tra i brand disponibili Atrix, Sades e BigBen), basetta di ricarica compatibile, oltre ad una serie di titoli tra cui Call of Duty Modern Warfare, Hitman 3, Yakuza Like A Dragon, Judgment, Outriders, Ratchet & Clank Rift Apart e Chivalry 2 Modern Warfare

Si tratta del secondo drop a sorpresa da parte di GameStopZing dopo quello della del 10 agosto, ricordatevi però che i magazzini di GSZ sono chiusi per ferie dal 13 al 22 agosto, tutti gli ordini effettuati in questo periodo verranno evasi dal 23 agosto.