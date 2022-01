Nuove scorte PS5: console in arrivo da GameStop il 19 gennaio 2022

Sebbene sia trascorso ormai più di un anno dall'uscita, fisici e onlinePlayStation 5 è ancora difficile da trovare nei negozi per via della crisi dei semiconduttori, i cui effetti si stanno sentendo anche su Xbox Series X. Sembra però che nei prossimi giorni possano arrivare nuove console presso il sito ufficiale GameStop.

A dare la notizia è stato il canale Twitch dell'azienda, che in una delle ultime dirette ha comunicato a tutti i suoi spettatori un messaggio ben preciso tramite l'ausilio di un bot. Il comunicato, pubblicato in maniera automatica e quindi non da un utente, recita il seguente messaggio:

"Acquisto PS5 | Durante la prossima puntata della GameStop TV (mercoledì alle 16:00) verranno messi in vendita pochissimi pezzi di PlayStation 5 Digital! NON conosciamo altri dettagli al momento, vi aggiorneremo nei prossimi giorni."

Sembrerebbe quindi che il prossimo mercoledì 19 gennaio 2022 verrà data ai giocatori l'opportunità di accaparrarsi qualche unità della console sprovvista del lettore ottico e dal prezzo di vendita inferiore rispetto all'edizione standard. Purtroppo non si conoscono i dettagli su come verranno vendute queste unità e sull'orario nel quale sarà possibile provare ad acquistarne una, ma è probabile che nel corso del fine settimana si scopriranno maggiori informazioni.

Nel frattempo vi ricordiamo che è spuntato online un brevetto legato alla retrocompatibilità di PlayStation 5che sta incuriosendo i videogiocatori di tutto il mondo.