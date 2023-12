PS5 Digital in super offerta da GameStop, risparmia 40 euro fino al 14 gennaio

Da GameStop le sorprese non finiscono mai: fino al 14 gennaio 2024 (salvo esaurimento scorte) la catena propone PlayStation 5 Digital Edition a prezzo ridotto, in confezione liscia o in bundle con un gioco digitale. Una ottima idea regalo per le imminenti festività di Natale, non trovate?

PlayStation 5 Digital costa ora 409.98 euro invece di 449.98 euro, con un risparmio di 40 euro sul prezzo di listino, cifra che potete investire eventualmente per l'acquisto di giochi e accessori (a proposito, date una occhiata ogni giorni al Calendario dell'Avvento di GameStop, le occasioni di risparmio non mancano).

In vendita da GS trovate anche tre bundle PlayStation 5 Digital Edition proposti a 479.98 euro l'uno invece di 519.98 euro, anche in questo caso con un risparmio di 40 euro:

La nuova promo è valida online e nei negozi GameStop fino al 14 gennaio 2014, salvo esaurimento delle scorte disponibili. Se non sapete come spendere i soldi che vi porterà Babbo Natale, avete appena trovato un modo piuttosto interessante per farlo.

Nota Bene: la console PS5 Digital in offerta non è il modello Slim e dunque non può essere espansa con il lettore Blu-Ray modulare.