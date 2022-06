PS5 Digital di nuovo in vendita il 22 giugno da GameStop: ecco come acquistarla

Con PlayStation 5 ancora difficile da trovare, diventa fondamentale approfittare di ogni singola occasione. Per questo motivo ci teniamo ad avvisarvi che mercoledì 22 giugno GameStop metterà in vendita nuove scorte. Ecco quando e come acquistare la console di nuova generazione.

Tenendo fede al medesimo modus operandi degli ultimi tempi, GameStop invita tutti gli interessati a sintonizzarsi sul canale Twitch di GS TV a partire dalle ore 16:00 di mercoledì 22 giugno. Durante la diretta, i conduttori spiegheranno come acquistare PlayStation 5 Digital Edition in versione bundle. Considerato che le unità a disposizione saranno sicuramente limitate, vi consigliamo di seguire la trasmissione fin dall'inizio per farvi trovare pronti al momento dell'apertura delle vendite.

Da diverso tempo a questa parte GameStop è l'unico venditore che continua a mettere a disposizione nuovi drop di PlayStation 5 a cadenza settimanale, sebbene l'accesso alle scorte non può ancora definirsi del tutto libero. Il rivenditore non ha reso noto cosa comprenderà il bundle in vendita il 22 giugno, l'unica certezza è che la console verrà proposta nel suo modello Digital Edition privo di lettore blu-ray, il cui prezzo di listino è 399,99 euro. Dal momento che verranno inclusi anche accessori come controller, periferiche e cuffie, il prezzo di vendita finale del bundle sarà sicuramente più alto. Tenetevi pronti!