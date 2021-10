PS5 Digital ora in vendita da GameStop Italia, solo online fino ad esaurimento scorte

A sorpresa, PlayStation 5 Digital Edition è in vendita sul sito di GameStop Italia in versione bundle, la nuova offerta è valida fino ad esaurimento scorte, dunque se siete interessati affrettatevi perchè il sold-out potrebbe essere immediato.

Nel momento in cui scriviamo è ancora possibile acquistare PS5 Digital Edition da GameStop al prezzo di 559.98 euro in un pacchetto che include un abbonamento a scelta tra PlayStation Now/PlayStation Plus e tre accessori a scelta tra DualSense (colorazione bianca o Midnight Black), la Telecamera HD, cuffie e controller non ufficiali.

Si tratta di una delle poche occasioni di acquisto per PlayStation 5 in queste ultime settimane, non sappiamo quando PS5 tornerà nuovamente disponibile, certo è che le scorte sembrano essere davvero limitate. Il ritorno di PlayStation 5 Digital potrebbe aprire la strada anche all'arrivo di PS5 Standard, la speranza è che anche quest'ultima possa tornare presto in vendita sul sito di GameStop.

Al momento di scrivere la notizia la console è disponibile ma come sappiamo potrebbe durare molto poco, in passato gli stock sono andati sold-out in pochissimi minuti, assicuratevi di tenere a portata di mano i dati di login all'eCommerce di GameStop e i dati della carta di credito per poter effettuare velocemente il pagamento.