PS5 Digital vs Standard, preordini: la versione senza lettore conta circa il 20%

Nel corso della giornata del 17 settembre, Sony ha ufficialmente aperto i preordini di PlayStation 5: come previsto da diversi analisti, la console next gen è andata rapidamente esaurito presso i principali rivenditori.

In seguito a questa prima ondata di distribuzione dell'hardware, arrivano le prime stime legate ai trend di mercato. A diffondere alcune prime stime è la redazione di Ars Technica, che ha elaborato alcuni dati basandosi su rilevazioni connesse a nove sedi di GameStop collocate sul territorio USA. Secondo quanto riportato, le prime scorte di PlayStation 5 messe a disposizione dei rivenditori avrebbero visto una maggiore rappresentanza per la Standard Edition della console, equipaggiata con lettore ottico.

La Digital Edition di PlayStation 5 rappresenterebbe in media al 20% del totale, con percentuali che, a seconda dello store considerato, fluttuerebbero tra il 13% e il 33%. Vista la rapidità con la quale gli hardware sono andati esauriti, è al momento impossibile elaborare riflessioni sulla preferenze degli acquirenti PS5 nei confronti dell'una o dell'altra versione della console. Inoltre, il campione analizzato da Ars Technica non appare sufficientemente esteso per poter essere considerato a tutti gli effetti un campione statistico, ma rappresenta sicuramente un primo interessante specchio della distribuzione dei nuovi hardware Sony.