PS5 digitale come funziona e cosa cambia?

Come funziona la PS5 digitale? Sono in molti a farsi questa domanda, è quindi l'occasione giusta per spiegare il funzionamento di PlayStation 5 Digital Edition, ora in vendita a 399,99 euro.

Ribadiamo come tra PlayStation 5 e PS5 Digital ci sia una sola differenza, ovvero la presenza del lettore Blu-Ray UHD nel modello standard e l'assenza dello stesso nella versione PlayStation 5 Digitale. Questo modello non presenta alcun lettore di dischi e dunque è compatibile unicamente con videogiochi e contenuti video in formato digitale scaricabili dal PlayStation Store.



I giochi per PS5 in formato Blu-Ray non funzionano dunque sulla PS5 digital, così come i giochi PS4 su disco, mentre non ci sono problemi di sorta per quanto riguarda i contenuti digitali. Per il resto non ci sono altre differenze tra i due modelli e PS5 digitale funziona esattamente come PS5 normale.



Le specifiche tecniche sono esattamente le stesse, così come la capienza dell'unità SSD, il sistema operativo non presenta differenze di sorta e nemmeno la compatibilità con gli accessori come il DualSense e le nuove cuffie Pulse 3D Wireless. Altra differenza è ovviamente legata al prezzo: PlayStation 5 costa 499.99 euro mentre PS5 digitale costa 399.99 euro, una differenza di 100 euro tra le due versioni in commercio.