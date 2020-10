PS5 e le dimensioni 'generose': ne parla la stampa tra meme e difficoltà nel collocarla

In concomitanza con l'arrivo in redazione di PS5, diversi esponenti della stampa di settore che hanno già ricevuto la console nextgen di Sony discutono sui social e sui rispettivi siti delle "dimensioni generose" della nuova famiglia di console PlayStation.

Tra i tanti giornalisti che stanno partecipando a questo dibattito sui social e sui portali videoludico più importanti, è impossibile non citare Russ Frushtick: nel suo ultimo articolo su PlayStation 5, l'editore e co-fondatore di Polygon non usa mezzi termini nell'affermare che "ad essere sincero, odio il design di PS5. Vedendola dal vivo, ti accorgi che è un design che fa di tutto per imporsi in qualunque spazio decidi di collocarla. È improbabile che le forme del suo guscio esterno corrispondano e si adattino alla configurazione multimediale di qualsiasi appassionato, ed è estremamente difficile riporla in un angolo a causa delle sue dimensioni".

Lo stesso Frushtick sottolinea inoltre come "dopo circa 3 ore di prove in cui l'ho tenuta in orizzontale davanti a me, ho deciso che forse avrei potuto riporta dietro la mia TV e posizionarla di lato per non dover sempre gettare lo sguardo su quella luce blu brillante che amana le sue, ehm, creste".

Alla testimonianza dell'editore di Polygon hanno fatto poi seguito i commenti di altri giornalisti e creatori di contenuti che hanno già ricevuto PS5 per condurre le prove prima della sua commercializzazione ufficiale, attesa in Europa per il 19 novembre. Tra meme simpatici e post che sottolineano le difficoltà riscontrate nel collocare PlayStation 5 nella propria postazione videoludica prediletta, in calce alla notizia trovate una selezione di messaggi condivisi dagli esponenti del settore.