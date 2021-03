PS5, diminuiscono i giochi PS4 non retrocompatibili: Shadow Complex Remasted ora funziona

La retrocompatibilità è indubbiamente una delle funzionalità più apprezzate di PlayStation 5, dal momento che ha garantito un passaggio generazionale "morbido", esente dagli storici problemi di una volta.

La funzionalità, in ogni caso, non può essere considerata perfetta al 100%, poiché al lancio della console si contavano 10 giochi per PlayStation 4 non retrocompatibili con PS5 (su un catalogo di oltre 4.000 giochi perfettamente funzionanti). All'inizio del 2021 la lista si è accorciata grazie ad un aggiornamento di Joe's Diner che lo ha reso retrocompatibile con la console next-gen, e siamo felici di comunicarvi che da oggi possiamo depennare anche Shadow Complex Remastered.

ChAIR Games ha annunciato di aver pubblicato un patch sia per l'edizione fisica distribuita da Limited Run Games, sia per la versione digitale per PS4 acquistabile dal PlayStation Store, grazie alla quale adesso Shadow Complex Remastered può essere tranquillamente riprodotto su PS5. Ad oggi 15 marzo 2021, quindi, gli unici titoli non ancora retrocompatibili con PS5 sono DWVR, Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume One, Just Deal With It, Robinson The Journey, We Sing, Hitman G Definitive Edition, Shadwen e TT Isle of Man Ride on the Edge 2. Per quest'ultimo ci è stata promessa una patch che non è ancora arrivata.