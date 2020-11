PS5 dipinta d'oro: la personalizzazione della console di uno youtuber

Grazie ai due pannelli rinovibili, PlayStation 5 è una console molto facile da personalizzare: basta davvero poco, un po' di buona volontà e un pizzico di fantasia, per rendere il proprio modello davvero unico.

La pensa così anche Geekmap, uno youtuber francese con oltre 700.000 mila iscritti che ha cominciato a personalizzare la sua nuova PlayStation 5 in edizione standard non appena ha avuto modo di metterci le mani sopra. Come potete vedere nel video allegato in cima a questa notizia, dopo averla tirata dalla scatola ha rimosso i due pannelli e li ha dipinti con una vernice dorata. Il risultato non è paragonabile alla PS5 in vero oro 24 carati da quasi 9.000 euro realizzata da Truly Exquisite, ma certamente fa la sua figura!

Il colore che ha scelto potrebbe non incontrare il gusto di tutti, ma con questo video Geekmap ha dimostrato che si tratta di una procedura piuttosto basilare, e allo stesso tempo d'effetto e alla portata di molte persone. Voi cosa ne pensate? Personalizzerete la vostra PlayStation 5? Il lancio della console, ricordiamo, è fissato per il 19 novembre. Nel frattempo ripassate la line-up di lancio di PS5.