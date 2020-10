PS5: il director di God of War smentisce i rumor sull'arrivo di una nuova IP

Negli ultimi giorni sono arrivati in maniera insistente dei rumor sul possibile annuncio di una nuova esclusiva PS5 da parte di Santa Monica Studios a causa di alcuni misteriosi tweet di Cory Barlog, il game director dell'ultimo God of War. Sembra però che ci sia semplicemente stato un fraintendimento e a confermarlo è stato lo stesso Barlog.

L'ormai celebre personaggio dell'industria videoludica ha infatti pubblicato un messaggio tramite il proprio account ufficiale Twitter per smentire le voci di corridoio ed evitare che i fan iniziassero a crearsi delle false aspettative per poi restare delusi. Possiamo quindi dedurre che almeno per il momento il team sia al lavoro sul sequel di God of War annunciato con un breve teaser in occasione del PlayStation 5 Showcase e previsto per il prossimo anno. Ovviamente ciò non esclude che in futuro la software house non possa dedicarsi ad una nuova proprietà intellettuale che non veda lo spartano come protagonista, ma potrebbe volerci del tempo prima di quel giorno.

