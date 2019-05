PS5: per il director di Yakuza si tratta di una macchina incredibilmente potente

Nelle ultime ore si è tornato a parlare di PlayStation 5 e delle sue potenzialità dal punto di vista tecnico grazie alle dichiarazioni del general director di Yakuza, Toshihiro Nagoshi.

Durante l'ultimo episodio della trasmissione Sega-Nama il celebre sviluppatore ha fornito numerosi dettagli sulla console di prossima generazione targata Sony. Innanzitutto pare che il colosso giapponese sia tutt'altro che intenzionato ad abbandonare PS4, che continuerà ad essere la macchina principale anche nel periodo immediatamente successivo al debutto di PlayStation 5. Si è poi parlato della potenza computazionale della console, descritta come "incredibile". Nagoshi ha affermato di non vedere l'ora di sfruttare al massimo tutte le potenzialità di questa console. Pare inoltre che il focus della prossima generazione non sia la grafica o l'online ma lo sviluppo di nuove funzionalità legate all'intelligenza artificiale, grazie alla quale si potrebbero sperimentare tipi di gameplay mai visti prima. Ciò non significa che PS5 non segnerà un ulteriore passo in avanti dal punto di vista grafico, dal momento che permetterà di creare giochi tecnicamente all'avanguardia.

Insomma, dichiarazioni del genere non possono che stuzzicare ulteriormente i fan, ansiosi di scoprire tutti i dettagli sulla console. Sapevate che PS5 monterà un SSD in grado di offrire caricamenti estremamente più rapidi rispetto a quanto visto sull'attuale generazione? È inoltre ufficiale che i giocatori PS4 e quelli PS5 potranno giocare insieme, a patto che il gioco supporti tale funzionalità.