PS5: il disco fa meno rumore dopo l'aggiornamento del firmware di aprile?

PS5 è silenziosa durante le fasi di gaming, ma alcuni utilizzatori della console next-gen trovano il rumore del disco durante l'installazione piuttosto fastidioso. Ultieriori lamentele vengono rivolte nei confronti di un problema presente fin dal lancio: ogni ora circa, anche durante il gioco, il disco lasciato nel lettore comincia a ruotare rumorosamente.

Ebbene, quello che viene considerato dai più come un problema del firmware di PlayStation 5 sembra essere stato attenuato con la pubblicazione dell'aggiornamento di aprile di PS5. Il disco continua a girare ad intervalli regolari, ma i colleghi di Push Square - sia per esperienza diretta, sia dopo aver raccolto delle testimonianze in rete - affermano che la velocità di rotazione è diminuita, e di conseguenza anche il rumore generato. "Non sembra essere un effetto placebo - in qualche modo il rumore è sicuramente cambiato", scrive Sammy Barker.

Qualcuno tra voi ha già avuto modo di appurare questa presunta novità? L'aggiornamento di aprile di PS5, ricordiamo, ha introdotto anche la possibilità di salvare i giochi di PS5 su unità USB esterne compatibili, lo Share-Play cross-gen, il supporto ai 120Hz su schermi Full HD, e nuove opzioni ottimizzate, come un menu Base di gioco migliorato, la possibilità di disattivare rapidamente il volume della chat di gioco, degli strumenti per la personalizzazione della raccolta e altro ancora.