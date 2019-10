PS5: il disco SSD permetterà di creare mondi più ricchi e complessi

Gli sviluppatori sembrano essere entusiasti della presenza di un disco SSD serie su PlayStation 5 e al coro dei giudizi positivi si unisce ora quello di Renaud Charpentier, game designer e game director responsabile di Lornsword Winter Chronicle.

Secondo Charpentier l'SSD di PlayStation 5 "permetterà di arricchire l'esperienza ludica non solo migliorando i tempi di caricamento ma permettendo agli sviluppatori di creare mondi più ricchi", queste le parole del game director, che poi continua:

"avrete probabilmente notato che i caricamenti di Lornsword sono decisamente brevi anche su console di attuale generazione, questo perchè siamo convinti che sia necessario non allontanarsi troppo dal gioco un volta iniziato. Gli SSD ci aiuteranno molto sotto questo aspetto ma non solo.Di base la presenza di un disco SSD può essere sfruttata come RAM secondaria per immagazzinare un maggior numero di dati e questo può portare alla produzione di simulazioni più complesse e mondi molto più ricchi, sarà interessante studiarne le opportunità."

Sono in molti a pensare che i dischi SSD saranno uno dei punti di forza della prossima generazione di console, permettendo come detto di ridurre notevolmente i tempi di caricamento e garantire così un maggior livello di immersione.