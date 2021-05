PS5 e Discord: anche KFC commenta la nuova partnership

Il maggio videoludico si è aperto con l'annuncio di una nuova partnership tra Discord e Sony, con un'integrazione del canale di comunicazione con PlayStation 5 in arrivo nel prossimo futuro.

Già ampiamente utilizzato nell'universo gaming, Discord amplia così i propri confini, per essere accolto anche sulla console Sony di nuova generazione. Un annuncio che ha attirato l'attenzione di un attore piuttosto inaspettato, ovvero la nota catena di fast food KFC. Il colosso della ristorazione a tema pollo fritto ha infatti deciso di compiere una nuova sortita nel mondo dei videogiochi.



Dopo aver scherzosamente presentato la console next gen in grado di scaldare anche il pollo e aver creato una propria isola su Animal Crossing: New Horizons, KFC ha creato un proprio account Twitter dedicato solamente al gaming. Ed è proprio da KFC Gaming che arriva un commento alla futura integrazione tra Discord e PS5, sotto forma di meme. Disponibile direttamente in calce a questa news, l'immagine ironizza scherzosamente sulla notizia, chiamando in causa la recente mancata acquisizione di Discord da parte di Microsoft, che per l'operazione aveva messo sul tavolo ben 10 miliardi di dollari. Dopo diverse trattative, tuttavia, l'affare non è infine andato in porto, con Discord che sembra ora prendere in considerazione la possibilità di farsi quotare in borsa.