PS5: Disney+ non supporta il 4K, aggiornamento in arrivo?

Disney+ è disponibile anche su PlayStation 5, accessibile tramite app dedicata, sembra però che quest'ultima non sia ancora aggiornata e ottimizzata per sfruttare le potenzialità della nuova console Sony.

Secondo quanto riportato su Reddit infatti Disney+ non supporta il 4K su PlayStation 5 e apparentemente lo stesso avviene anche con altre app di streaming video disponibili sul PlayStation Store USA. Il problema ovviamente non dipende da Sony ma dai produttori delle app che non hanno ancora ottimizzato le stesse per la nuova console.

Su Reddit alcuni utenti lamentano anche l'assenza del supporto Dolby Vision e Dolby ATMOS, il primo del tutto assente mentre il secondo disponibile unicamente per Blu-Ray e Blu-Ray UHD ma non per i contenuti digitali. PS5 supporta gli standard audio Dolby Digital (max 5.1ch), Dolby Digital Plus (max 7.1ch), Dolby TrueHD (max 7.1ch), DTS (max 5.1ch), Audio ad alta risoluzione DTS-HD (max 7.1ch), DTS-HD Master Audio (max 7.1ch), AAC (max 5.1ch), PCM lineare (max 7.1ch) e Dolby ATMOS e DTS X (solo supporto fisico).

Disney non ha diffuso alcun comunicato a riguardo ma con ogni probabilità molto presto l'azienda pubblicherà un aggiornamento per abilitare il 4K sull'app per PlayStation 5, al momento Disney+ supporta la risoluzione massima di 1080p su PS5.