PS5: disponibile il nuovo aggiornamento con supporto SSD 8TB e migliorie audio e social

Sony ha annunciato che il firmware 23.02-08.00.00 per PS5 è uscita dalla fase Beta e dal 13 settembre 2023 è disponibile per il download in tutto il mondo. Il rollout è appena iniziato e dunque nelle prossime ore tutti potranno scaricare gratis il nuovo aggiornamento software di PlayStation 5. Ma cosa cambia e quali sono le novità?

L'aggiornamento 23.02-08.00.00 per PS5 introduce nuove funzioni di accessibilità (tra cui l'utilizzo di un secondo controller DualSense come ausiliario), nuove opzioni che consentono di riprodurre audio 3D con tecnologia Tempest 3D AudioTech su dispositivi HDMI compatibili con tecnologia Dolby Atmos, ulteriori opzioni social e per personalizzare le partite multiplayer.

Ma non solo perché viene introdotto anche il tanto atteso supporto per gli SSD M.2 da 8TB su PlayStation 5 ed è in dirittura di arrivo il supporto per il Remote Play su altri dispositivi Android, oltre ad aggiornamenti per l'App PlayStation in vista del debutto di PlayStation Portal in autunno. L'applicazione PS Remote Play è disponibile da oggi sui dispositivi con sistema operativo Android TV 12 e su Chromecast con Google TV (modello 4K) e Sony BRAVIA XR A95L. Vengono infine aggiunte nuove opzioni per i comandi vocali (sono il lingua inglese per Stati Uniti e Gran Bretagna).

Un aggiornamento piuttosto corposo con tante novità specialmente per quanto riguarda l'accessibilità, le funzionalità social e il remote play.