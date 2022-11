PS5 è disponibile su Amazon ma i prezzi sono schizzati alle stelle, oltre 800 euro

Uno strano fenomeno si sta verificando in queste ore su Amazon Italia: il 16 novembre PS5 è tornata in vendita, le scorte sono durate come di consueto pochi minuti e fino a qui nulla di (più o meno) strano, se non fosse che altre console sono ancora in vendita su Amazon Italia ma a prezzi stratosferici.

In mancanza di un prodotto venduto e spedito da Amazon, il marketplace propone comunque prodotti disponibili da venditori terzi e ad esempio in questo momento troviamo PS5 Standard Edition a 834.99 euro ma nell'arco della giornata lo stock è variato più volte raggiungendo anche prezzi come 929.99 euro, 999 euro e addirittura quasi 1.200 euro per il bundle PS5 con FIFA 23 o GOd of War Ragnarok.

Bundle ufficiali venduti a più del doppio del presto di listino e che oltretutto vanno sold-out molto rapidamente, e se è vero che ogni rivenditore esterno può proporre il bene al prezzo che preferisce, da parte nostra vi consigliamo di non alimentare questo mercato e di acquistare solamente a prezzo di listino, che nel caso di PS5 Standard Edition è di 549.99 euro, poco più di 600 euro invece per i bundle ufficiali targati Sony, con Horizon Forbidden West, God of War o FIFA 23.