PS5 disponibile in Cina: Shanghai e Pechino si tingono di blu per festeggiare

Il lancio di PlayStation 5 nella Repubblica Popolare Cinese ha finalmente avuto luogo, con il Paese asiatico che ha accolto la nuova generazione Sony in data sabato 15 maggio 2021.

Per festeggiare il debutto dell'hardware nell'enorme mercato dell'Oriente, Sony ha deciso di organizzare una serie di eventi speciali, come del resto già accaduto anche nel resto del mondo lo scorso novembre 2020. Per l'occasione, in particolare, lo skyline di Shanghai si è tinto di blu, per dare il benvenuto alla nuova arrivata in casa PlayStation.



Ad accogliere in Cina PlayStation 5 ci hanno però pensato anche le città di Pechino, Chengdu e Guangzhou, dove degli enormi schermi hanno trasmesso spot e video dedicati alla console. Direttamente in calce a questa news, potete visionare alcuni video dedicati, condivisi dal noto analista di Niko Partners, Daniel Ahmad. Contestualmente, PlayStation Cina ha celebrato il debutto di PS5 anche un apposito evento live. La manifestazione ha avuto luogo in un grande spazio di Shanghai: trovate un video riepilogativo direttamente in apertura a questa news. Infine,



Dopo la next-gen Sony, sarà presto il turno anche delle nuove arrivate in casa Microsoft. Il colosso di Redmond ha infatti di recente confermato che Xbox Series X e S arriveranno in Cina il prossimo 10 giugno 2021, con apertura dei preordini mercoledì 19 maggio.