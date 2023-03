PS5, disponibile il firmware 7.00: arrivano Discord e VRR a 1440p, tutti i dettagli!

Alla fine è andata proprio così: il nuovo firmware 7.00 di PlayStation 5 è ora disponibile per il download, dal peso di 1,1GB e pronto ad arricchire la piattaforma next-gen di Sony con diverse nuove feature molto attese e richieste dai giocatori.

La novità principale è rappresentata dall'implementazione della chat vocale di Discord ed il supporto al VRR in 1440p. Avviare una chat vocale Discord è semplice: basta collegare i propri account di Discord e PlayStation Network da PS5, da PlayStation.com, oppure dall’app di Discord per PC, Mac o sistemi mobile tramite questi passaggi. In seguito bisogna utilizzare l’applicazione Discord (assicurandosi di averla aggiornata alla versione più recente) sul proprio dispositivo mobile o computer per avviare una chat vocale di Discord su PS5. E' inoltre possibile mostrare ai tuoi amici di Discord quando sei online e a cosa stai giocando.

Tra le altre funzionalità social implementate troviamo:

La possibilità di avviare o richiedere la condivisione dello schermo direttamente dal profilo di un amico

La nuova icona "partecipa al gioco" nelle chat del party

Il nuovo riquadro "amici che giocano", che consente di vedere a cosa i nostri amici stanno giocando

Il caricamento manuale delle catture di gioco su PlayStation App

Per quanto riguarda il supporto al Variable Fresh Rate a 1440p, è ora possibile godersi prestazioni grafiche più fluide grazie a questa nuova opzione: per utilizzarla è importante giocare ad un titolo che supporta il VRR, oltre a possedere un display HDMI 2.1 compatibile con il VRR. E' stata inoltre migliorata la raccolta dei propri giochi installati su PS5, con la possibilità di ordinarli e filtrarli quando vengono aggiunti ad una lista, ed è stata aggiunta l'opportunità di creare preset di gioco per le preferenze delle sessioni multigiocatore.

Infine, il firmware 7.00 implementa nuove funzioni di accessibilità e facilità d'uso, tra cui:

Migrazione dei dati salvati da PS4 a PS5, resa ora più semplice e veloce

Trasferimento di dati da una PS5 ad un'altra PS5 più facilitato

Miglioramenti al lettore schermo

La possibilità di aggiornare il software del DualSense grazie a una connessione wireless

Si tratta dunque di un aggiornamento molto ricco e corposo, che amplia ancora di più le funzionalità di PlayStation 5. Pronti ad aggiornare la vostra console preferita?