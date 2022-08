PS5 disponibile da GameStop il 24 agosto: orari e dettagli per l'acquisto

Tra un rumor su di un nuovo PlayStation State of Play e l'altro, i canali social di GameStop Italia confermano l'imminente distribuzione di nuove unità di PlayStation 5.

Nello specifico, la console di casa Sony potrà essere acquistata presso la nota catena nel corso della giornata di domani, mercoledì 24 agosto 2022. Come ormai consuetudine per il rivenditore italiano, PlayStation 5 non sarà venduta in formato stand-alone: i giocatori interessati potranno dunque avere accesso all'hardware solamente tramite l'acquisto di un bundle dedicato.



Come potete verificare in calce a questa news, il pacchetto proposto da GameStop Italia includerà PlayStation 5 nella versione Digital Edition, hardware privo di lettore ottico. Per il momento, non sono stati comunicati i dettagli in merito a quelli che saranno i precisi contenuti del bundle proposto dal rivenditore nostrano. Questi ultimi potrebbero dunque includere sia videogiochi sia accessori di diverso genere.



L'appuntamento per saperne di più è ad ogni modo imminente: il processo di vendita delle nuove PS5 avrà infatti inizio nel corso di una diretta dedicata, trasmessa sul Canale Twitch di GameStop Italia. La trasmissione prenderà il via nel corso della giornata di domani - mercoledì 24 agosto 2022 - a partire dalle ore 15:00 in punto.