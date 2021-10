PS5 disponibile da GameStop, nuovo drop a sorpresa il 26 ottobre

Nuovo drop di PlayStation 5 da GameStop nella mattinata di oggi, martedì 26 ottobre. PS5 Digital Edition è in vendita sul sito di GameStop in versione bundle con altri accessori, ecco la nuova offerta.

Il bundle PS5 proposto da GameStop include una console PlayStation 5 Digital Edition, un accessorio a scelta (tra controller DualSense e Telecamera HD), abbonamento premium 12 mesi a PlayStation Now o PlayStation Plus, headset (non ufficiale) e una skin per il DualSense.

Nel momento in cui scriviamo la console è disponibile per l'acquisto ma come sempre vi ricordiamo che il sold-out potrebbe essere immediato dunque se siete interessati procedete quanto prima nel vostro ordine, così da essere sicuri di riuscire ad acquistare PlayStation 5 Digital Edition.

Da ottobre solamente gli iscritti al programma fedeltà GameStop+ potranno acquistare online sul sito della catena, controllate dunque di avere una sottoscrizione attiva, in caso contrario non potrete effettuare l'ordine sull'eCommerce di GameStop fino a quando non vi sarete registrati al programma GS+. Ogni cliente potrà acquistare una sola console PlayStation 5 o PlayStation 5 Digital Edition e tutti gli ordini doppi verranno annullati automaticamente dal sistema per fare in modo che più persone abbiano modo di acquistare la console in questo periodo con scorte ridotte.