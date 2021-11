PS5 disponibile ora da GameStop, nuovo stock il 9 novembre

GameStop ha annunciato la disponibilità di nuove scorte di PS5 oggi, martedì 9 novembre. Nel momento in cui scriviamo la console è disponibile per l'acquisto online ma vi consigliamo di affrettarvi prima che le scorte vadano sold-out.

Si tratta di un bundle esclusivo che include PlayStation 5 con un accessorio a scelta tra DualSense e Camera HD, 2 giochi (a scelta tra una selezione di titoli), un Blu-Ray (a scelta tra una selezione di titoli) e un Headset (a scelta tra una selezione di prodotti) a 729.98€. GameStop fa sapere che "la promozione valida solo Online salvo esaurimento scorte. Limite di 1 pezzo per cliente. Eventuali ordini multipli o non idonei verranno cancellati."

Potete comprare PS5 da GameStop online cliccando qui, alcuni clienti segnalano però di non riuscire a completare la procedura ricevendo il seguente messaggio di errore "alcuni prodotti sono esauriti al momento e quindi il bundle non può essere completato." In questo caso vi consigliamo di riprovare successivamente, le richieste sono tante e non è detto che GameStop riesca ad evaderle tutte a causa dell'altissima richiesta di PS5. Ricordatevi di essere veloci perchè il sold-out in questi casi è generalmente molto rapido e anche un minuto di ritardo potrebbe impedirvi di acquistare la console.