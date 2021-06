PS5 disponibile ora da GameStopZing, anche in bundle con Ratchet & Clank Rift Apart

Sul sito ufficiale di GameStop Zing è appena partita ancora una volta la coda per consentire agli utenti di provare ad effettuare l'acquisto di una delle pochissime PlayStation 5 disponibili.

I fortunati utenti che riusciranno ad accedere al sito potranno decidere di acquistare la console nella sua(al prezzo consigliato di 499,99 euro) o uno dei vari bundle creati dall'azienda, ai quali si aggiunge oggi anche il bundle ufficiale Sony che all'interno della confezione include, la nuova esclusiva disponibile solo da qualche giorno. Nel caso in cui fossero disponibili i soli bundle, dovrete abbinare all'acquisto della console anche giochi o accessori tra quelli disponibili nell'elenco.

Per poter provare ad acquistare una delle console disponibili il procedimento è lo stesso delle ultime settimane: dovete infatti visitare il sito ufficiale di GameStopZing, accedere alla coda e attendere il vostro turno per poter esplorare le pagine del portale ed effettuare l'acquisto di una delle versioni ancora in stock. Ovviamente i pezzi a disposizione non saranno molti e converrà sbrigarsi per avere l'opportunità di accaparrarsi una console.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la recensione di Ratchet & Clank Rift Apart a cura di Marco Mottura.