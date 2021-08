PS5 disponibile ora da GameStopZing, nuovo drop a sorpresa

A sorpresa, PlayStation 5 è disponibile ora da GameStopZing in versione bundle: il celebre rivenditore ha a disposizione nuove scorte, non sappiamo quante unità siano disponibili dunque vi consigliamo di affrettarvi se siete interessati.

Nel momento in cui scriviamo è disponibile solo la versione bundle che richiede l'acquisito di PlayStation 5 con due giochi e tre accessori a scelta tra una selezione al prezzo di 729,98 euro. Promozione valida solamente online e fino ad esaurimento delle scorte disponibili, massimo un pezzo per cliente.

Potete comporre il vostro bundle mettendo nel carrello la console (PS5 Standard Edition) due giochi e tre accessori a scelta tra il controller DualSense (nei colori bianco e Midnight Black), la Telecamera HD, Headset (Atrix, Sades e BigBen), basetta di ricarica compatibile, oltre ad una serie di titoli tra cui troviamo Demon's Souls, Hitman 3, Outriders, Judgment, Yakuza Like A Dragon, Chivalry 2 Day One Edition e Mortal Kombat 11 Ultimate.



Se siete interessati ad acquistare PlayStation 5 questa potrebbe essere una delle ultime occasioni prima del break di metà agosto. GameStopZing garantisce spedizioni rapide per tutti i prodotti in magazzino, le quantità a disposizione non sono state rese note con la catena che parla comunque di disponibilità limitata per PlayStation 5.