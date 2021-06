PS5 disponibile da GameStopZing, nuove scorte sul sito

Nel momento in cui scriviamo, PlayStation 5 è disponibile sul sito di GameStopZing, il rivenditore sta mettendo in vendita un nuovo stock tramite il consueto sistema della coda virtuale.

Come nelle scorse settimane, anche questa volta è possibile comporre il proprio bundle aggiungendo nel carrello gli articoli di vostro interesse, quindi non solo la console ma anche giochi e accessori. PS5 costa 499.98 euro mentre la Digital Edition senza lettore ottico ha un prezzo di 399.98 euro. Vi ricordiamo che sarà possibile acquistare una sola console per ogni ordine, tutti gli ordini doppi verranno automaticamente cancellati dal sistema.

Da inizio maggio i clienti GSZ Level 3 ricevono le notifiche sulla disponibilità di PS5 in anteprima, una buona soluzione per avere tutto il tempo necessario per prepararsi all'acquisto, evitando di scoprire il drop a sorpresa quando magari è troppo tardi e le console sono andate sold-out. Seguite anche i profili social di GameStop Italia su Facebook, Instagram e Twitter per tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulle nuove disponibilità di PlayStation 5.