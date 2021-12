PS5 disponibile da Mediaworld e GameStop il 15 dicembre ma è tutto sold-out

Il 15 dicembre PlayStation 5 è tornata in vendita da MediaWorld e GameStop, disponibilità limitata e sold-out immediato in una manciata di minuti su entrambi gli store, come accaduto più volte nel corso degli ultimi mesi.

Mediaworld ha annunciato di avere circa 1.100 pezzi disponibili, tuttavia oltre 20.000 utenti si sono fiondati sul sito dando vita ad una coda immensa con attese di oltre trenta minuti e un sold-out praticamente immediato. Da GameStop invece nuovo stock per la PlayStation 5 Digital Edition in bundle, anche in questo caso però il sold-out è stato registrato dopo pochi minuti, come da consuetudine.

PS5 è dunque stata messa in vendita su due importanti store italiane, da Mediaworld le console disponibili non erano poche ma il sold-out è stato comunque registrato rapidamente segno di un notevole interesse nel nostro paese per la console Sony, sopratutto in vista delle festività natalizie.

Al momento non sappiamo quando nuovi stock di PlayStation 5 e PlayStation 5 Digital torneranno in vendita in Italia, è probabile che durante la settimana di Natale nuove scorte possano fare il loro debutto presso alcuni retailer ma non ci sono certezze in merito e non è escluso che per ulteriori rifornimenti sia necessario attendere l'inizio del 2022.