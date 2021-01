PS5 disponibile nella notte su Target: le scorte si volatilizzano in pochi minuti

Dopo l'arrivo di nuove scorte a sorpresa di PS5 negli store UK di GAME, non si fermano i restock a sorpresa della console di nuova generazione di casa Sony.

Questa volta è toccata al negozio digitale di Target, con la nota catena che ha reso disponibile l'hardware senza alcun preavviso. Le unità di PlayStation 5 - il cui numero esatto non è stato reso noto - sono state rese disponibili nel cuore della notte, nello specifico nella fascia oraria compresa tra le 3:00 della notte e le 7:00 del mattino. Nonostante l'orario certamente non confortevole per la maggior parte della clientela, le nuove scorte di PS5 sono comunque andate esaurite in pochissimo tempo. Sono infatti bastati solamente pochi minuti per azzerare le unità della console disponibili presso i magazzini di Target. Attualmente, presso la catena l'hardware Sony risulta nuovamente sold-out.



Nel frattempo, la carenza di disponibilità della console, oltre che dall'elevata domanda e dalle tempistiche legate ai processi produttivi, continua ad essere influenzata anche dalle attività degli speculatori. In particolare, l'utilizzo di bot per accaparrarsi in massa unità dell'hardware hanno spinto persino dei parlamentari britannici a commentare l'esaurimento delle scorte di PS5. I politici, in particolare, hanno evidenziato la necessità di legiferare sulla materia dell'utilizzo di simili meccanismi, in grado di alterare il libero accesso al mercato.