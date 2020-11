PS5 disponibile, Sony festeggia: il mondo si tinge di blu per il Day One

Dopo non uno, ma ben due Day One, PlayStation 5 è ormai disponibile sul mercato videludico, con la console Sony di nuova generazione entrata nelle case di milioni di appassionati in tutto il mondo.

Nonostante l'impossibilità di organizzare grandi eventi pubblici a causa dell'emergenza sanitaria globale, i vertici di Sony hanno trovato il modo di celebrare l'importante momento. Con spettacoli di luci e laser organizzati in oltre venti differenti location, il colosso videoludico ha tinto di blu monumenti e luoghi iconici di tutto il mondo, per festeggiare simbolicamente l'esordio dell'attesa PS5. Da Singapore al Canada, passando per Nuova Zelanda, Francia, Irlanda e Argentina, i colori PlayStation hanno illuminato la notte del Day One per i giocatori residenti ad ogni latitudine.



Non poteva inoltre mancare all'appuntamento la nostra penisola, con Sony Italia che ha allestito una scenografica accoglienza per PS5 a Venezia, tingendo di blu Piazza San Marco e la laguna. Per celebrare l'evento, la compagnia nipponica ha reso disponibile un video dedicato, nel quale si ripercorrono le tappe principali dell'appuntamento, che ha coinvolto tanto la sede statunitense di Sony PlayStation quanto uno splendido tempio giapponese. Trovate il filmato direttamente in apertura a questa news: cosa ne pensate dell'iniziativa?



A segnare un evento importante, troviamo anche l'inserimento di PS5 nella lista del TIME delle migliori invenzioni del 2020.