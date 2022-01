PS5: disponibili da oggi i nuovi DualSense nei colori rosa, azzurro e viola

Sono disponibili da oggi in Europa i tre nuovi controller DualSense per PlayStation 5 nelle esclusive colorazioni Galaxy denominate Galactic Purple, Nova Pink e Starlight Blue. I controller sono ora in vendita su Amazon al prezzo di 74,99 euro l'uno.

La disponibilità è immediata, la consegna veloce è garantita per i membri Amazon Prime, disponibile anche la spedizione gratis con consegna prevista per lunedì 17 gennaio. Nessuna differenza rispetto agli altri controller DualSense, se non la colorazione, per il resto il sistema di controllo mantiene inalterate caratteristiche e funzionalità già note come grilletti adattivi e feedback aptico. Anche la batteria ricaricabile interna è la stessa e assicura la medesima autonomia.

PS5: DualSense Galaxy su Amazon

Se invece state cercando altre colorazioni vi segnaliamo che su Amazon trovate anche il DualSense nero Midnight Black in sconto a 66 euro oppure il pacchetto DualSense bianco con il Jumpstart di NBA 2K22 al prezzo di 64.99 euro, piuttosto conveniente considerando che il bundle include anche una serie di bonus e contenuti digitali per il gioco di basket targato 2K Games. La colorazione rossa Cosmic Red non è al momento disponibile su Amazon ma potrebbe tornare in stock nel prossimo futuro.