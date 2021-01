PS5 disponibilità su Amazon: nuove console in arrivo il 13 gennaio?

Varie fonti riportano una nuova disponibilità di PlayStation 5 a breve in Europa, secondo alcune voci vari rivenditori del nostro continente sarebbero in procinto di ricevere ulteriori console, ma quando avverranno esattamente i rifornimenti in Italia?

Nuove scorte dovrebbero essere state consegnate giovedì 7 gennaio e si parla di ulteriori forniture previste tra il 12 e il 14 gennaio, ovvero la prossima settimana. Navigando alla ricerca di informazioni ci siamo imbattuti per puro caso in uno snippet di Amazon.it su Google, cercando la keyword Ps5 Console noterete come la disponibilità sia indicata per il 13 gennaio 2021.

Provando ad aprire il link in realtà vi viene riportati ad una pagina generica legata ai prodotti per PS5 dove troviamo giochi e accessori (ufficiali e di terze parti) ma non la console. Non è detto che la data indicata sia effettivamente legata a PlayStation 5 o PS5 Digital e potrebbe riferirsi ad altri articoli, già in passato la descrizione delle pagine di Amazon indicizzate su Google ha fatto simili scherzi.

Al momento vi invitiamo a prendere quanto riportato con le dovute precauzioni, l'unica certezza in ogni caso è che presto le PlayStation 5 dovrebbero tornare disponibili anche nel nostro paese, il quando resta però ancora un mistero.