PS5, disponibilità ancora scarsa: il punto della situazione prima di febbraio 2021

Nonostante le insistenti voci circolate nelle scorse settimane, gennaio non è stato affatto un mese fortunato per tutti i giocatori desiderosi di portarsi a casa una PlayStation 5. La console next-gen di Sony, se escludiamo qualche sparuto e piccolo restock qui e lì in giro per il mondo, non è ancora tornata in vendita in quantità sufficienti.

Lo scorso weekend sembrava che qualcosa stesse per muoversi. Negli Stati Uniti d'America e nel Regno Unito le console erano tornate a disposizione presso i principali rivenditori del paese, mentre GameStop Italia aveva annunciato l'avvio delle spedizioni per i clienti del segmento D3. A questi segnali incoraggianti purtroppo non c'è stato un seguito, dal momento che non è avvenuto nessun restock sufficiente per appagare l'elevatissima domanda. Nelle poche occasioni in cui PlayStation 5 è tornata disponibile, gli scalper ci hanno messo il loro zampino, incrementando le difficoltà per i clienti normali. Come se non bastasse, le nuove disponibilità di PlayStation 5 in un negozio giapponese hanno provocato notevoli disagi, con una folla scalmanata che ha ignorato qualsiasi norma di distanziamento sociale pur di riuscire a mettere le mani su una PS5.

La situazione, quindi, non è per nulla rosea. Quel che è peggio, è che la carenza potrebbe proseguire per molto altro tempo ancora. Non è l'ultimo arrivato a riferirlo, bensì Lisa Su, la CEO di AMD, la compagnia che produce la componentistica interna di PlayStation 5 (e di Xbox Series X|S). Nell'ultima riunione con gli azionisti, la Wu ha affermato che, sulla base dell'attuale capacità produttiva, le difficoltà nel reperire PS5 potrebbero perdurare fino alla seconda metà del 2021.