PS5: grande distruttibilità e combattimenti spettacolari grazie alla CPU Zen 2

Che la CPU sia uno dei "punti deboli" dell'attuale generazione di console, non è affatto un mistero. Ciò non ha certamente impedito agli sviluppatori di creare delle esperienze indimenticabili, ma Sony e Microsoft stanno lavorando sodo per rendere PS5 e Xbox Scarlett estremamente performanti anche in quest'ambito. Come? Montando una CPU AMD Zen 2.

Secondo una recente indiscrezione, il processore di PlayStation 5 si spingerà fino a 3,2 Ghz. La verità, in ogni caso, è che non c'è ancora nulla di ufficiale, pertanto non è raro imbattersi in previsioni di giornalisti e sviluppatori. Lo scorso weekend Digital Foundry si è divertita ad assemblare un PC con la potenza di PS5 e Xbox Scarlett, mentre Michael Schade, CEO di Rockfish Games, software house al lavoro su Everspace 2, ha parlato dei vantaggi che sarà possibile trarre da tutta questa potenza aggiuntiva.

Chiacchierando con GamingBolt, Schade ha spiegato che sviluppare il primo Everspace e il secondo capitolo su PS4 non si è rivelato affatto facile, dal momento che entrambi i titoli stressano enormemente la CPU, a causa della distruttibilità delle ambientazioni e del complesso calcolo delle collisioni dei numerosi proiettili a schermo. Il CEO è sicuro che la CPU più veloce di PS5 renderà tutto molto più semplice: "Sì, una CPU più veloce permette di avere più personaggi non giocanti e proiettili su schermo nello stesso momento, assieme ad un calcolo delle collisioni più accurato e un'intelligenza artificiale in combattimento più raffinata. Sto immaginando, ad esempio, una battaglia all'interno di un fitto campo d'asteroidi e un mucchio di ostacoli con i quali scontrarsi... sarebbe fantastico".

Non vediamo l'ora di assistere a scenari del genere sulle console di prossima generazione: sia PS5 che Xbox Scarlett verranno lanciate in occasione delle festività natalizie del 2020. Secondo Aaron Greenberg di Microsoft, la CPU Zen 2 garantirà anche un framerate senza compromessi su Xbox Scarlett.